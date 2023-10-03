Командувач Повітряних Сил ЗСУ у мережі опублікував кадри, як українські захисники відбивали ворожу атаку. Він наголосив, що бійці уночі дуже добре попрацювали.

До теми Концентровані атаки: як змінилася тактика росіян щодо ударів "Шахедами"

Як ЗСУ влучними пострілами збивали "Шахеди"

Уночі росіяни вкотре атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед". До слова, у вересні ворог запустив рекордну кількість дронів-камікадзе – 503 одиниці. Атаки відбувалися чи не кожної ночі, окупанти брали "паузу" максимум на 2 дні. У жовтні ворог вже тричі запускав "Шахеди" по Україні.

Українські захисники ж продовжують збивати ворожі "Шахеди". У ніч проти 3 жовтня ППО збила майже усі БпЛА, якими Росія намагалася атакувати. Як повідомив Олещук, цієї ночі захищали небо підрозділи:

138-ї Дніпровської зенітної ракетної бригади,

301-го Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід",

160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь".

Також активно збивали "Шахеди" винищувальною авіацією Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони.

Сьогодні добре попрацювали в Дніпропетровській та Миколаївській областях!

– прокоментував роботу ППО Олещук.

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