Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара

2 сентября 2024, 23:39
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Автор: Ирина Марцияш

Оккупационные войска России продолжают терроризировать мирные города Украины. Поздно вечером 2 сентября захватчики в очередной раз выпустили "Шахеды" по нашей стране.

Воздушная тревога распространилась уже в нескольких регионах. 24 Канал призывает жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Куда движутся вражеские ударные БпЛА

00:20, 03 сентября

Очередная группа вражеских БпЛА на Харьковщине движется в южном направлении.

00:17, 03 сентября

Чернигов – в районе города вражеский БПЛА.

23:35, 02 сентября

Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА.

23:01, 02 сентября

Очередная группа вражеских БПЛА на Сумщине движется в направлении Черниговщины.

22:48, 02 сентября

В направлении Черниговской области группы ударных БПЛА с Сумщины.

22:38, 02 сентября

Группа "Шахедов" наблюдается в Сумской области, движутся в западном направлении.