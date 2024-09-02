Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара
Оккупационные войска России продолжают терроризировать мирные города Украины. Поздно вечером 2 сентября захватчики в очередной раз выпустили "Шахеды" по нашей стране.
Воздушная тревога распространилась уже в нескольких регионах. 24 Канал призывает жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Куда движутся вражеские ударные БпЛА
Очередная группа вражеских БпЛА на Харьковщине движется в южном направлении. Чернигов – в районе города вражеский БПЛА. Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА. Очередная группа вражеских БПЛА на Сумщине движется в направлении Черниговщины. В направлении Черниговской области группы ударных БПЛА с Сумщины. Группа "Шахедов" наблюдается в Сумской области, движутся в западном направлении.
Очередная группа вражеских БпЛА на Харьковщине движется в южном направлении.
Чернигов – в районе города вражеский БПЛА.
Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА.
Очередная группа вражеских БПЛА на Сумщине движется в направлении Черниговщины.
В направлении Черниговской области группы ударных БПЛА с Сумщины.
Группа "Шахедов" наблюдается в Сумской области, движутся в западном направлении.