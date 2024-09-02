Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара

Оккупационные войска России продолжают терроризировать мирные города Украины. Поздно вечером 2 сентября захватчики в очередной раз выпустили "Шахеды" по нашей стране.

Воздушная тревога распространилась уже в нескольких регионах. 24 Канал призывает жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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