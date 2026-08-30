"Шахеды" снова летят на Украину: в каких областях существует угроза ударов

30 августа Россия продолжает проводить атаку на Украину. Военно-воздушные силы сообщали о передвижении вражеских БПЛА в направлении различных областей.

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Где фиксируют ударные дроны?

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте