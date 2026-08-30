"Шахеды" снова летят на Украину: в каких областях существует угроза ударов
30 августа Россия продолжает проводить атаку на Украину. Военно-воздушные силы сообщали о передвижении вражеских БПЛА в направлении различных областей.
24 Канал следит за ситуацией и собирает все актуальные сообщения о воздушных тревогах, передвижениях "Шахедов" и взрывах.
Где фиксируют ударные дроны?
Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте
УАБы в Харьковскую область. Черниговская область: группы реактивных БПЛА пролетели мимо Славутича в направлении Киевской области. УАБы в Днепропетровскую область. Киев – реактивный БПЛА, приближающийся к городу с юга. Киевская область – реактивные БПЛА направляются на Ирпень с севера. Группа БПЛА на юге Николаевской области – направляется в сторону Одесской области. Киев – БПЛА пролетел мимо Теремок – по северо-западному курсу. Уклоняющиеся боеприпасы "Бандероль" в направлении Одессы из акватории Черного моря. Реактивный БПЛА пролетел мимо населенного пункта Маневичи (Волынская область) – по юго-западному курсу. Реактивный БПЛА на севере Ровенской области – на запад. БПЛА в Киевской области – курс на Ржищев. БПЛА в окрестностях Николаева – на юг. Николаевская область – реактивный БПЛА с юга. Реактивный БПЛА на север Житомирской области из Киевской области.
УАБы в Харьковскую область.
Черниговская область: группы реактивных БПЛА пролетели мимо Славутича в направлении Киевской области.
УАБы в Днепропетровскую область.
Киев – реактивный БПЛА, приближающийся к городу с юга.
Киевская область – реактивные БПЛА направляются на Ирпень с севера.
Группа БПЛА на юге Николаевской области – направляется в сторону Одесской области.
Киев – БПЛА пролетел мимо Теремок – по северо-западному курсу.
Уклоняющиеся боеприпасы "Бандероль" в направлении Одессы из акватории Черного моря.
Реактивный БПЛА пролетел мимо населенного пункта Маневичи (Волынская область) – по юго-западному курсу.
Реактивный БПЛА на севере Ровенской области – на запад.
БПЛА в Киевской области – курс на Ржищев.
БПЛА в окрестностях Николаева – на юг.
Николаевская область – реактивный БПЛА с юга.
Реактивный БПЛА на север Житомирской области из Киевской области.