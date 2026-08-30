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24 Канал Новости Украины "Шахеды" снова летят на Украину: в каких областях существует угроза ударов
30 августа, 20:05
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"Шахеды" снова летят на Украину: в каких областях существует угроза ударов

Вероника Соцкова

30 августа Россия продолжает проводить атаку на Украину. Военно-воздушные силы сообщали о передвижении вражеских БПЛА в направлении различных областей.

24 Канал следит за ситуацией и собирает все актуальные сообщения о воздушных тревогах, передвижениях "Шахедов" и взрывах.

Где фиксируют ударные дроны?

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

 

 

 

21:00, 30 августа

УАБы в Харьковскую область.

20:59, 30 августа

Черниговская область: группы реактивных БПЛА пролетели мимо Славутича в направлении Киевской области.

20:58, 30 августа

УАБы в Днепропетровскую область.

20:56, 30 августа

Киев – реактивный БПЛА, приближающийся к городу с юга.

20:42, 30 августа

Киевская область – реактивные БПЛА направляются на Ирпень с севера.

20:34, 30 августа

Группа БПЛА на юге Николаевской области – направляется в сторону Одесской области.

20:32, 30 августа

Киев – БПЛА пролетел мимо Теремок – по северо-западному курсу.

20:15, 30 августа

Уклоняющиеся боеприпасы "Бандероль" в направлении Одессы из акватории Черного моря.

20:10, 30 августа

Реактивный БПЛА пролетел мимо населенного пункта Маневичи (Волынская область) – по юго-западному курсу.

20:00, 30 августа

Реактивный БПЛА на севере Ровенской области – на запад.

БПЛА в Киевской области – курс на Ржищев.

БПЛА в окрестностях Николаева – на юг.

19:57, 30 августа

Николаевская область – реактивный БПЛА с юга.

19:35, 30 августа

Реактивный БПЛА на север Житомирской области из Киевской области.

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