Ночная атака "Шахедами": по каким объектам целился враг

В ночь на 30 января оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Повторяя тактику прошлых дней, враг снова целил по прифронтовым территориям.

В общей сложности россияне запустили по территории Украины 35 дронов-камикадзе типа "Шахед". Силам и средствам ПВО удалось сбить 15 беспилотников.

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Что пытался атаковать враг

Как сообщили в Воздушных силах, часть ударных БПЛА типа "Шахед" оккупанты направили по прифронтовым территориям. В частности, враг пытался поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты у линии фронта и государственной границы с Россией.

Отметим, что к отражению воздушного нападения в ночь на 30 января были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

К слову, враг не в первый раз бьет "Шахедами" по прифронтовым территориям. В ночь на 28 января россияне также направили ударные БПЛА фактически на линию обороны.

Враг во время этой ночной атаки (28 января 24 Канал) направил "Шахеды" по прифронтовой территории сразу ударяя по линии обороны по охраняемым объектам. Собственно это и войска и другие объекты, которые враг хочет поразить.

– рассказывал пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.

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