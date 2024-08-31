В Черкасской области в результате атаки "Шахедами" повреждены дома
Источник:Игорь Табурец
Россия снова атаковала Украину "Шахедами" в ночь на 31 августа. В Черкасской области есть повреждения.
Из-за падения обломков в Черкасском районе повреждены четыре частных дома.
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Есть ли пострадавшие
В Черкасской ОВА сообщили, что пострадавших в результате атаки нет. "Люди не пострадали. Это самое главное", – отметил Игорь Табурец.
В то же время он добавил, что сейчас все еще продолжается обследование территории.
Над Черкасской областью работала ПВО
Председатель военной администрации сообщил, что, по предварительным данным, наши защитники уничтожили в небе над областью 3 "Шахеда".
Справка. Этой ночью Россия выпустила по Украине 52 "Шахеда". Кроме Черкасской области, силы ПВО работали в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.
Табуретка также показал последствия падения обломков дронов.
Последствия атаки БПЛА на Черкасскую область 31 августа: фото ОВА
Напомним, что несколько дней назад вражеские беспилотники попали по предприятию в Черкассах. В результате удара помещение загорелось. Пострадавших, к счастью, не было.