Россияне запустили "Шахеды": где летят вражеские дроны
Вечер 31 мая не прошел без запуска ударных БПЛА по Украине. 24 Канал собирает данные о том, в каких областях раздается сигнал тревоги и куда направляются российские беспилотники.
Если в вашем регионе тревога – пройдите в укрытие!
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Куда летят "Шахеды" вечером 31 мая
На Запорожье работает ПВО. Запорожье – БпЛА с востока в направлении города. Днепр – БпЛА с востока в направлении города,
Где сейчас тревога в Украине
Куда летят "Шахеды"
Дрон на Запорожье
"Шахед" на Днепр
– написали в ВС.
На Запорожье работает ПВО.
Запорожье – БпЛА с востока в направлении города.
Днепр – БпЛА с востока в направлении города,