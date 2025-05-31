Россияне запустили "Шахеды": где летят вражеские дроны

Вечер 31 мая не прошел без запуска ударных БПЛА по Украине. 24 Канал собирает данные о том, в каких областях раздается сигнал тревоги и куда направляются российские беспилотники.

Если в вашем регионе тревога – пройдите в укрытие!

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Куда летят "Шахеды" вечером 31 мая