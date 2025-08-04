Больше всего пострадал радиорынок: какие последствия атаки дронов в Одесской области
- Ночью 4 августа Россия терроризировала Одессу дронами.
- В ГСЧС рассказали, о последствиях, которые вызвала вражеская атака.
Ночью 4 августа противник атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В городе возникло несколько возгораний.
В 01:30 в Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов. После 02:00 в Одессе прозвучало несколько взрывов, передает 24 Канал.
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Какие последствия атаки БПЛА на Одессу 4 августа?
По данным ГСЧС, в результате попаданий вспыхнули масштабные пожары. Пожарные вместе с добровольцами оперативно их ликвидировали.
Наибольшим разрушениям подверглась территория радиорынка – огонь уничтожил десятки торговых павильонов с электроникой и бытовой техникой. Также масштабный пожар произошел в недействующем общежитии.
В Одесском районе поврежден частный дом, хозяин которого самостоятельно ликвидировал пожар в собственном дворе.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Российский удар по Одессе / Фото ГСЧС
Ликвидация последствий атаки на Одессу: смотрите видео
К слову, на Днепропетровщине в результате обстрелов ранены три человека, среди них 4-месячная девочка, женщины 40 и 46 лет. Ребенок – в тяжелом состоянии, взрослые – в состоянии средней тяжести.