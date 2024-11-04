Оккупанты атаковали Сумщину "Шахедами": сколько дронов сбили

Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, под ударом оказалась Сумская область.

Россия в ночь на 4 ноября в очередной раз атаковала Сумскую область дронами. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Сумскую военную администрацию.

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Сколько дронов удалось сбить

Там отчитались о работе украинских защитников неба. В результате противовоздушных боев наши зенитчики сбили 19 вражеских БпЛА типа "Шахед".

Глава Сумской ОВА выразил благодарность всем, кто участвовал в отражении воздушной атаки.

всего с начала года наши Защитники неба уничтожили 46

2 ️российских беспилотника, которые были направлены на жилые дома, школы, больницы, объекты энергетики, – говорится в сообщении.

В ночь на 4 ноября Россия снова атаковала Киев. Силы ПВО поразили все беспилотники, однако обломки упали в нескольких районах. Они упали на открытой территории в Оболонском и Деснянском районах. Там зафиксированы локальные пожары – горела трава и подстилка. Пострадавших и разрушений нет.