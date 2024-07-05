Над Черкасской областью ночью сбили 2 вражеских "Шахеды"

Россия в ночь на 5 июля запускала по Украине ударные дроны типа "Шахед". В частности, два беспилотника удалось сбить над Черкасской областью.

Ночью Россия атаковала также Киевскую область. В Черкасской ОВА рассказали детали ночной тревоги.

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Работали силы ПВО

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец рассказал, что тревога в ночь на 5 июля длилась три часа. Он также отметил, что, к счастью, обошлось без попаданий.

Спасибо за это нашим защитникам. На их счету – уничтожены два вражеских "Шахеды",

– отметил он.

Кроме этого, Табурец также рассказал и об утренней тревоге, которую объявляли в регионе. Она также прошла спокойно.

Ночью россияне запустили по Украине 32 ударных дрона типа "Шахед". В воздушных силах рассказали, что удалось уничтожить все. Тревогу в Украине из-за вероятной атаки дронов-камикадзе типа "Шахед" объявили ориентировочно в 22:30 4 июля. Опасность продолжалась до 5:14 5 июля.