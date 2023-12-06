В нескольких областях падения обломков дронов вызвали пожары: где ночью сбивали "Шахеды"

Ночью во время воздушной тревоги в Житомирской области работала ПВО. Также вражеские дроны сбивали в Николаевской и Черкасской областях.

Ночью враг атаковал Украину 48 "Шахедами. Силы ПВО работали в разных регионах страны.

Смотрите также Оккупанты запускали "Шахеды": на Хмельнитчине работала ПВО, в ряде областей была тревога

В каких регионах работала ПВО

Житомирская область

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сказал, что ночью во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили над территорией области дрон-камикадзе.



По его словам, в результате падения обломков разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Николаевская область

А над Николаевской областью силами и средствами противовоздушной обороны защитникам удалось сбить 7 "Шахедов" и один разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР". Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

В Очакове в результате падения обломков одного из сбитых "Шахедов" возник пожар в складском здании на территории базы отдыха, которая была оперативно ликвидирована. Обошлось без пострадавших.

В Снигиревке обломки упали возле здания станции технического обслуживания и здания шиномонтажной станции. На местах начался пожар, однако его уже ликвидировали. Также повреждено частное домовладение. Пострадавших, к счастью, нет.

Черкасская область

В Черкасской области на Золотонищине защитники неба тоже сбили "Шахед" противника. Люди не пострадали, однако есть незначительные повреждения нескольких зданий. Об этом рассказал начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец,

К слову, в Хмельницком районе, где расположен Староконстантинов, тоже раздавались взрывы. Скорее всего, там тоже работала ПВО.

Главное об атаке 6 декабря