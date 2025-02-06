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24 Канал Новости Украины Россия уже запустила "Шахеды": где летят вражеские БПЛА
6 февраля, 19:03
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Россия уже запустила "Шахеды": где летят вражеские БПЛА

Ирина Чеботникова

О запуске первых "Шахедов" вечером 6 февраля стало известно около пяти. 24 Канал собирает данные о движении "Шахедов" из телеграм-каналов Воздушных сил и мониторинговых сообществ.

Также пишем о взрывах, опираясь на официальные источники и информацию СМИ. К слову, в половине шестого взрыв слышали на Полтавщине.

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Где тревога и что известно о движении "Шахедов" вечером 6 февраля

19:05, 06 февраля

Где сейчас тревога

Смотрите данные интерактивной карты:

18:59, 06 февраля

Дроны летят через Запорожскую область в направлении Днепропетровщины.

18:39, 06 февраля

Запорожская область – есть угроза применения врагом ударных БпЛА.

17:20, 06 февраля

Несколько групп БпЛА на Сумщине. Двигаются в направлении Черниговщины и Полтавщины, – ВС.