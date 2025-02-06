Россия уже запустила "Шахеды": где летят вражеские БПЛА

О запуске первых "Шахедов" вечером 6 февраля стало известно около пяти. 24 Канал собирает данные о движении "Шахедов" из телеграм-каналов Воздушных сил и мониторинговых сообществ.

Также пишем о взрывах, опираясь на официальные источники и информацию СМИ. К слову, в половине шестого взрыв слышали на Полтавщине.

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Где тревога и что известно о движении "Шахедов" вечером 6 февраля