Ночная атака "Шахедами", взрывы раздавались в нескольких областях: хронология 1107 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1107 день. Страна-агрессор не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. Силы обороны продолжают давать отпор по всей линии фронта.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 6 марта, сообщает 24 Канал.
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Игорь Терехов подтвердил, что попадание вражеского БпЛА действительно произошло по жилой многоэтажке, но удар пришелся на технический этаж – на эту минуту без пострадавших. В Харькове 2 пострадавших с острой реакцией на стресс. Всего в доме, куда попал БпЛА, повреждена крыша и технический этаж, был небольшой пожар, разрушена лифтовая шахта. Повреждено остекление в близлежащих домах и 8 автомобилей. Киев и Киевская область были под угрозой "Шахедов". Работали силы ПВО. На территории складского помещения в Сумах возник пожар в результате попадания российского БпЛА. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидируют возгорание. Также на месте работают полицейские и медики. Информации о пострадавших по состоянию на 01:32 не было. Но через час, к сожалению, стало известно, что один человек погиб. В ночь на 6 марта жители Запорожской области слышали взрывы. В регионе была опасность применения вражеских БпЛА и управляемых авиационных бомб. Еще до встречи и ссоры президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа Украина не получала данные от Соединенных Штатов. В частности, такой информации не предоставляли для ударов с HIMARS по российским критическим объектам. Военные рассказали, что как минимум одно подразделение ВСУ, работающее на HIMARS, не получили никаких координат дальше, чем на 60 километров от линии фронта. То есть бить по территории России из американского оружия оборонцы не могли. В последние недели эти координаты перестали поступать,
Взрыв в Харькове
Россия атаковала Сумы "Шахедами", погиб человек
Разведданные для ударов HIMARS Украина не получает уже несколько месяцев, – WP
– отметил военнослужащий ВСУ.
Игорь Терехов подтвердил, что попадание вражеского БпЛА действительно произошло по жилой многоэтажке, но удар пришелся на технический этаж – на эту минуту без пострадавших.
В Харькове 2 пострадавших с острой реакцией на стресс. Всего в доме, куда попал БпЛА, повреждена крыша и технический этаж, был небольшой пожар, разрушена лифтовая шахта. Повреждено остекление в близлежащих домах и 8 автомобилей.
Киев и Киевская область были под угрозой "Шахедов". Работали силы ПВО.
На территории складского помещения в Сумах возник пожар в результате попадания российского БпЛА. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидируют возгорание. Также на месте работают полицейские и медики.
Информации о пострадавших по состоянию на 01:32 не было. Но через час, к сожалению, стало известно, что один человек погиб.
В ночь на 6 марта жители Запорожской области слышали взрывы. В регионе была опасность применения вражеских БпЛА и управляемых авиационных бомб.
Еще до встречи и ссоры президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа Украина не получала данные от Соединенных Штатов. В частности, такой информации не предоставляли для ударов с HIMARS по российским критическим объектам.
Военные рассказали, что как минимум одно подразделение ВСУ, работающее на HIMARS, не получили никаких координат дальше, чем на 60 километров от линии фронта. То есть бить по территории России из американского оружия оборонцы не могли.
В последние недели эти координаты перестали поступать,