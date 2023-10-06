Атака "Шахедов" на Одесскую область снова была ярко видна в Румынии

В ночь на 6 октября россияне снова атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. Атака была четко видна из Румынии.

В Румынии снова стали свидетелями атаки на портовую инфраструктуру Одесской области. Россияне ударили по порту и таможне Орловка, которые расположенный за Дунаем от румынского города Исакча.

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В Румынии снова стали свидетелями атаки по Украине

Румынские СМИ сообщили, что у Рени поврежден зерновой склад. Также из-за атаки Украине пришлось временно остановить паромную переправу в Орловке.

Тем временем с румынского берега очевидцы снова зафиксировали на видео атаку России по украинской инфраструктуре.

Отметим, что ранее министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску отметила, что атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины, в частности по портам Дуная у границ Румынии, это военные преступления.

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