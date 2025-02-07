Россия запустила "Шахеды", в Киеве уже тревога: где есть угроза
Вечером 7 февраля враг традиционно атакует Украину дронами-камикадзе. 24 Канал расскажет, где летят российско-иранские беспилотники.
Владимир Зеленский 7 февраля встретился с командирами подразделений БПЛА. Он заверил, что государство не будет жалеть средств, чтобы масштабировать успешные решения. С помощью беспилотников можно сделать невозможными российские штурмы.
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Где летят "Шахеды" вечером 7 февраля
Тревога в Киеве. Мониторинговые каналы предупреждают, что вскоре в столице будет тревога. "Шахед" летит на Бровары. И Черниговской области. Угроза БпЛА для Сумщины.
Карта тревог в Украине
Данные от ВС, где летят "Шахеды"
Тревога в Киеве.
Мониторинговые каналы предупреждают, что вскоре в столице будет тревога. "Шахед" летит на Бровары.
И Черниговской области.
Угроза БпЛА для Сумщины.