На Киевщине "Шахед" застрял в многоэтажке, – видео

Во время атаки на столичный регион дрон-камикадзе влетел в многоквартирный дом. "Шахед" застрял в фасаде.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Киев24". В ОВА назвали пострадавший район – Обуховский. Журналисты поехали туда и увидели новострой собственными глазами.

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"Шахед" в многоэтажке на Киевщине

Медийщики выложили фото и видео дрона. И указали, что пожара не было.

Новостройка не была заселена, поэтому, к счастью, никто не пострадал. "Шахед" влетел в балкон, образовалась дыра, поврежден фасад.

Фото "Шахеда", который застрял в доме на Киевщине / "Киев24"

Видео многоэтажки, где застрял "Шахед"

Как сообщил охранник, взрыва не было. В 7:10 он услышал, как пролетает дрон, а уже через четыре минуты звонил в ГСЧС.

Он просто летел и ударил в дом,

– сказал мужчина.

Смотрите репортаж с места происшествия:

Как написали в ОВА в половине десятого 9 февраля, ПВО Киевщины не допустила попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры. Но оперативные группы продолжают выявлять последствия вражеской атаки и ликвидировать их.

В Обуховском районе на территории строительства многоэтажного дома произошло падение обломков сбитой цели. Поврежден фасад недостроенного жилого дома. В других местах области фиксируются падения обломков сбитых целей на открытых участках местности,

– говорится в сообщении ОВА.

Тревога на Киевщине продолжалась почти 12 часов, еще с вечера 8 февраля, и завершилась только в восемь утра 9 февраля.