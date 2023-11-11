Враг атаковал беспилотниками Днепропетровщину: 2 "Шахеды" попали в здания, возник пожар
В ночь на 11 ноября Россия атаковала территорию Украины дронами-камикадзе "Shahed-136/131". К сожалению, 2 вражеских беспилотника попали в здания на Днепропетровщине.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак. Он рассказал детали ночной атаки "Шахедами" в Днепропетровской области, передает 24 Канал.
К теме Киев снова пытались атаковать "Шахеды": сбиты ли цели, какие последствия
Днепропетровщину массированно атаковали "Шахедами"
В ночь на 11 ноября оккупанты в очередной раз массированно атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе. Как уточнили в ОВА, силы ПВО сбили 5 "Шахедов" в Павлоградском, Каменском, Днепровском и Криворожском районах.
К сожалению, ликвидировать удалось не все враждебные цели. Лысак сообщил, что два "Шахеда" попали в здания.
Есть разрушение. Возник пожар, который спасатели обуздали,
– сообщил Лысак.
На Днепропетровщине возник пожар в результате атаки "Шахедами" / Фото Днепропетровская ОВА
Кроме того, Днепропетровщину также атаковали и по артиллерии. В ОВА сообщили, что дважды российская армия атаковала Марганецкую общину в Никопольском районе. Враг нанес более полудесятка выстрелов из тяжелой артиллерии. К счастью, люди во время атаки не пострадали.
Враг атаковал ночью "Шахедами": коротко
- Россия в ночь с 10 на 11 ноября атаковала территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Враг запустил их в несколько волн по трем направлениям: Приморско-Ахтарск, мыс Чауда во временно оккупированном Крыму и Курске. Кроме того, оккупанты также применили ракеты разного типа во время атаки - Х-31, "Оникс" и С-300.
- Большинство ударных БпЛА российские оккупанты направили по прифронтовым областям. Противовоздушная оборона работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.
- В общем, враг совершил пуски 31 БпЛА типа "Шахед". Силы ПВО сбили 19 дронов-камикадзе.
- Наталья Гуменюк сообщила, что в Одесской области силы ПВО ликвидировали 4 "Шахеда". К сожалению, тоже были и попадания. Впрочем, под ударом оказались здания, которые никто не использовал, поэтому обошлось без пострадавших.
- На Киевщине силы ПВО сбили все БПЛА, которыми оккупанты пытались атаковать столицу. В КМВА предполагают, что россияне пытаются изучить систему противовоздушной обороны Киев.