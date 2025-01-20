Россия атакует "Шахедами": где раздается тревога сейчас
В ночь на 21 января российская армия продолжила террор украинцев. Враг в очередной раз запустил по Украине ударные дроны "Шахед".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не игнорировать тревогу и в случае угрозы немедленно направляться в укрытие.
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Где сейчас звучит тревога
Движение ударных БпЛА: БпЛА в восточной части Харьковщины, курс западный. БпЛА на границе Харьковщины и Донетчины, курс юго-западный. Донецкая, Харьковская области – угроза ударных БпЛА.
Движение ударных БпЛА:
БпЛА в восточной части Харьковщины, курс западный.
БпЛА на границе Харьковщины и Донетчины, курс юго-западный.
Донецкая, Харьковская области – угроза ударных БпЛА.