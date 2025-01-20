УКР РУС
20 января 2025, 21:34
3

Россия атакует "Шахедами": где раздается тревога сейчас

Дмитрий Усик

В ночь на 21 января российская армия продолжила террор украинцев. Враг в очередной раз запустил по Украине ударные дроны "Шахед".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не игнорировать тревогу и в случае угрозы немедленно направляться в укрытие.

Смотрите также Перевод в пехоту, противодействие "Орешнику" и Покровск: главное из интервью главкома Сырского

Где сейчас звучит тревога

21:15, 20 января

Движение ударных БпЛА:

  • БпЛА в западной и центральной частях Харьковщины, курс западный.
  • БпЛА севернее Харькова, курс западный.
  • БпЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс западный.
  • БпЛА севернее Каменского Днепропетровщины, курс западный.
  • БпЛА на границе Харьковщины и Днепропетровщины, курс западный.
  • БпЛА на Сумщине, курс южный.
20:22, 20 января

БпЛА в восточной части Харьковщины, курс западный.

БпЛА на границе Харьковщины и Донетчины, курс юго-западный.

20:04, 20 января

Донецкая, Харьковская области – угроза ударных БпЛА.