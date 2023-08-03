Глава общины Чаталкиой рассказал детали ночной атаки российских беспилотников на украинский порт Измаил. По его словам, люди сообщали о том, что беспилотники пролетели над их домами, а один из них упал в лесу.
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В Румынии не нашли обломков дрона
Община Чаталкиой граничит с Украиной по Дунаю и расположены напротив Измаила. В Минобороны Румынии сообщили, что на место вероятного падения дрона прибыла команда специалистов Воздушных сил, но не нашла обломков. Более того, в Румынии утверждают, что дроны России якобы не нарушили румынское воздушное пространство.
Дроны, которые Россия использовала в этих противоправных и неоправданных атаках, ни в один момент не нарушили воздушное пространство Румынии…,
– отмечает ведомство.
В то же время журналисты Antena 3 CNN побывали в поселке Плаура, расположенном напротив Измаила. Местный мэр говорит, что "Шахеды" попали буквально в 400 метрах.
Румыния усилила контроль границы НАТО
Минобороны Румынии заявило, что осуществляет постоянный мониторинг границ НАТО после российских атак на объекты Украины вблизи румынской территории.
В то же время в румынском Минобороны отметили, что "не было обнаружено никакой прямой военной угрозы территории или территориальным водам Румынии".
Министерство национальной обороны решительно осуждает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины и продолжение неоправданных и незаконных нападений на районы, где проживает гражданское население и элементы критической инфраструктуры Украины,
– подчеркнули в ведомстве.
В министерстве добавили, что "применяют меры повышенной бдительности, установленные в соответствии с национальными и союзническими планами, осуществляют постоянный мониторинг национальной территории, моря и воздушного пространства и сотрудничают со структурами НАТО для усиления обороны на всем восточном фланге и сдерживания любой агрессии против союзной территории".
Что известно об атаке на Измаил
- Ночью 2 августа российские оккупанты атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области. Россияне выпустили "Шахеды" из Азовского моря через Черное море.
- В результате атаки возникли пожары на промышленных и портовых объектах, поврежден элеватор. Президент Владимир Зеленский отметил, что российские террористы снова били "по глобальной продовольственной безопасности".
- По данным Офиса генпрокурора, повреждены резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения. Существенным разрушениям подверглось трехэтажное здание "Морвокзала", которое отреставрировали всего 4 года назад.
- В результате атаки оккупанты повредили почти 40 тысяч тонн зерна. Президент Румынии Клаус Иоганнис осудил российскую атаку и отметил, что она состоялась непосредственно близко к румынской территории.