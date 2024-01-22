Почему "Шахеды" пролетают чуть ли не через всю Украину: Игнат объяснил, как работает ПВО

Враг едва ли не каждую ночь атакует Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы и средства противовоздушной обороны работают максимально эффективно, однако обломки беспилотников могут нанести разрушения.

В интервью спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, для Украины важно защитить города, поэтому рассредоточить системы ПВО невозможно. Кроме того, он объяснил, почему "Шахеды" могут пролететь чуть ли не всю страну.

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Игнат объяснил специфику атак "Шахедами"

В Воздушных силах раз объяснили, что "Шахеды" летят по маршрутам, которые подготовили российские операторы. Впрочем, они могут изменяться. К примеру, дрон-камикадзе имеет условно 10 маршрутов, а оккупанты уже самостоятельно выбирают, какими маршрутами будут атаковать Украину.

Игнат добавил, что враг пытается проложить путь "Шахедов" так, чтобы они летели между областями, реками, ниже к земле, однако это рискованно для российских военных, ведь дрон-камикадзе буквально может попасть в дерево или какую-либо опору. По словам спикера Воздушных сил, уже неоднократно были случаи, когда ударные БПЛА снимали с деревьев.

Объясняя, почему "Шахеды" могут пролететь чуть ли не всю Украину во время атак, Игнат отметил, что Украина - большая страна: граница с Беларусью, Россией, а также акватория Черного и Азовского морей – около 2500 километров.

"Шахеды" могут залететь из любой точки. Конечно, будут выбирать маршруты, чтобы мы как можно меньше их могли перехватить. Мобильно-огневая группа имеет на вооружении крупнокалиберные пулеметы, зенитные пушки, ПЗРК. Да, этих групп много — сотни и тысячи, но и Украина большая страна,

– заявил Игнат.

Кроме того, он добавил, что оккупанты знают о приблизительном расположении зенитно-ракетных систем, поэтому ВСУ важно защитить города и живущих в них людей, а также объекты, которые враг хочет уничтожить. Именно поэтому оккупанты атакуют Киев "Кинжалами".

"Рассредоточить ПВО – поставить дальше от города – невозможно. Увеличится кольцо, которым нужно охватить радиус поражения", – добавил Игнат.

В воздушных силах также акцентировали, что, к сожалению, не удается защититься от падения обломков. Игнат отметил, что последствия могут быть разрушительными, однако важно общаться с обществом. Впрочем, российские пропагандисты часто используют эти кадры в циничных заявлениях и монтируют для ужасной картинки. Враг использует такие приемы для того, чтобы дестабилизировать общество, мол, "Генштаб лжет в сводках".

Враг раз атаковал "Шахедами"

В ночь на 22 января российские захватчики в очередной раз атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Всего оккупанты запустили 8 дронов-камикадзе из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.

Силы и средства обороны точно отработали и уничтожили все 8 беспилотников. Зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны работали в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областей.

В частности, 3 "Шахеда" сбили над Днепропетровской областью. Там уломки дрона-камикадзе упали на территорию предприятия. В результате вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали, обошлось без пострадавших.