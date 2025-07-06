К ударам "Шахедами" по Украине причастны сразу несколько стран "оси зла", – The Times

За ударами "Шахедов" по Украине стоит не только Россия: к их производству причастны Китай, Иран и Северная Корея. Это свидетельствует о формировании новой "оси зла", которая выступает против Запада.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Какие страны причастны к атакам БпЛА по Украине

Ударные дроны Shahed-136, которые Россия переименовала в "Герань", изготавливают при участии сразу нескольких стран.

Как пишет The Times, эти беспилотники спроектированы в Иране, собраны в России с помощью северокорейской рабочей силы, а начинены составляющими китайского производства.

По данным СМИ, четырехцилиндровые двигатели "Шахеда" поставляет китайская компания Xiamen Limbach, а электроника, в частности передатчики, генераторы сигналов и преобразователи, происходит из Пекинского института микроэлектронных технологий

Недавно Министр иностранных дел Китая якобы сказал главному дипломату ЕС, что Пекин заинтересован в продолжении войны в Украине, чтобы США не смогли сосредоточиться полностью на Китае.

Журналисты The Times подчеркивают, что "Шахеды" – медленные, но очень разрушительные дроны – стали ключевым инструментом российских воздушных атак. Так, 4 июля, вскоре после телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным, Россия нанесла крупнейший с начала полномасштабной войны ракетно-дронового удара по Украине.

Если прошлым летом российская армия запускала в среднем 350 "Шахедов" в месяц, то в прошлом месяце было зафиксировано уже 5438 таких запусков.

К слову, в ночь на 6 июля российские войска также в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Под основным ударом вражеских "Шахедов" оказались Николаевская и Полтавская области.