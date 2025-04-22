Массированная атака "Шахедов" на Одессу: хронология 1154 дня войны

Украинские военные продолжают сдерживать наступление оккупантов по всей линии фронта. Тем временем наши дипломаты вместе с союзниками ищут пути к окончанию войны. Россия в очередной раз показывает свое нежелание мира, атакуя гражданских дронами.

Какова ситуация на поле боя, в тылу и дипломатической сфере, что известно о последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях российских захватчиков – сообщает 24 Канал.

Смотрите также "Путин рассматривает сценарий завершения "СВО": когда это возможно