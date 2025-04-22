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24 Канал Новости Украины Массированная атака "Шахедов" на Одессу: хронология 1154 дня войны
22 апреля, 06:16
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Массированная атака "Шахедов" на Одессу: хронология 1154 дня войны

Анастасия Колесникова

Украинские военные продолжают сдерживать наступление оккупантов по всей линии фронта. Тем временем наши дипломаты вместе с союзниками ищут пути к окончанию войны. Россия в очередной раз показывает свое нежелание мира, атакуя гражданских дронами.

Какова ситуация на поле боя, в тылу и дипломатической сфере, что известно о последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях российских захватчиков – сообщает 24 Канал.

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06:14, 22 апреля

Утром в Черном море фиксируют один российский носитель "Калибров" общим залпом до 6 ракет

В ВМС ВСУ добавили, что в Азовском море корабли противника отсутствуют.

06:12, 22 апреля

В течение прошлого дня россияне совершили 189 обстрелов приграничья Сумской области, в результате которых зафиксировали 410 взрывов, в одной из общин погиб человек.

06:10, 22 апреля

Вечером 21 апреля российская армия попала FPV-дроном по 24-летнему мужчине в селе Ивашки Богодуховского района на Харьковщине. Также из артиллерии ударила по Купянску, там пострадала 58-летняя женщина.

06:09, 22 апреля

Враг нанес массированный удар дронами по Одессе

Ночью противник массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. В городе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение, транспортные средства, загорелись пожары.

По предварительной информации, в результате российского массированного удара по Одессе, пострадали три человека.

Мэр города Труханов отметил, что россияне попали по жилой застройке в густонаселенном районе Одессы. На месте пожар, работают оперативные и коммунальные службы.

Многие квартиры повреждены. Жители оправляются от шока,
– написал городской голова.