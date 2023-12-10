Россияне запускали "Шахеды": в Одесской области – взрывы, работает ПВО
Источник:Воздушные силы
10 декабря вечером оккупанты начали атаковать Украину дронами. Нападение "Шахедами" враг начал "традиционно" – с Юга.
По областям Украины ширилась тревога. В Воздушных силах сообщили об угрозе ударных беспилотников.
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Куда летели вражеские дроны
Страна-агрессорка не отказывается от террористического способа ведения войны и снова атакует украинские города.23:22 Отбой воздушной тревоги по областям, связанным с ударными дронами.23:10 Отбой воздушной тревоги в Херсонской и Николаевской областях.23:03 Отбой воздушной тревоги в Одесской области.22:57 Отбой воздушной тревоги в Винницкой, Харьковской и Донбассе.22:22 Отбой воздушной тревоги Черкасской области.22:21 Движение БПЛА типа "Шахед" в направлении юга Одесщины, говорят в Воздушных силах ВСУ.22:15 В Кировоградской области объявили отбой воздушной тревоги.22:11 В Воздушных силах отметили, что Хмельницкая и Черкасская области под угрозой применения вражеских ударных БПЛА.22:10 Воздушные силы предупредили: "Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении!"21:53 Для Черкасской области объявили воздушную тревогу.21:46 БПЛА двигаются из Кировоградщины в направлении Винницкой области. Для Винницкой области была объявлена воздушная тревога.21:40 Воздушные силы заявили, что очередная группа "Шахедов" идет на Очаков.21:38 Мониторинговые каналы пишут о работе ПВО в Херсонской области.21:26 Очередная группа ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесчины (Черноморск, Одесса, Южное, Коблево).20:55 Воздушные силы: "Очаков – вражеские БПЛА приближаются с Черного моря".20:52 В Одесской области работает ПВО, сообщили в Силах обороны Юга Украины.20:49 Ударные БПЛА в Кировоградской области двигаются в северо-западном направлении.20:39 Воздушные силы уточнили направление движения "Шахедов", которые выпустили с акватории Черного моря, – это Черноморск, Южное, Коблево Одесской области.20:36 В Кировоградской ОВА сообщили о воздушной тревоге.20:32 Под угрозой ударов беспилотников оказалась Кировоградщина. В Воздушных силах уточнили, что "Шахеды" находятся в Николаевской области и двигаются в направлении Кировоградской области.20:20 Местные власти Одесской области призвали жителей Белгород-Днестровского и Одесского районов находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.20:19 Воздушные силы: "Движение новой группы ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесчины".20:18 В Одесской области возникла угроза ударов "Шахедами".19:58 Воздушные силы предупредили о движении БПЛА типа "Shahed" из Херсонской области в направлении Николаевской области.19:57 В Николаевской области раздалась воздушная тревога.19:57 В Херсонской области находятся вражеские дроны. Там объявили воздушную тревогу.
Враг запускал ракету в направлении Полтавщины
10 декабря в 18:55 россияне запустили управляемую авиационную ракету с северо-восточного направления. Воздушная тревога звучала для Черниговщины, Сумщины, Полтавщины и Харьковщины.
Впоследствии стало известно, что ракета, вероятно X-59, направлялась через Харьковщину на Полтавщину. Воздушные силы предупредили об особой опасности для Полтавы и Миргорода
Позже Воздушные силы рассказали, что ракету удалось ликвидировать.