Россияне запускали "Шахеды": в Одесской области – взрывы, работает ПВО

10 декабря вечером оккупанты начали атаковать Украину дронами. Нападение "Шахедами" враг начал "традиционно" – с Юга.

По областям Украины ширилась тревога. В Воздушных силах сообщили об угрозе ударных беспилотников.

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Куда летели вражеские дроны

Страна-агрессорка не отказывается от террористического способа ведения войны и снова атакует украинские города.

Враг запускал ракету в направлении Полтавщины

Отбой воздушной тревоги по областям, связанным с ударными дронами.Отбой воздушной тревоги в Херсонской и Николаевской областях.Отбой воздушной тревоги в Одесской области.Отбой воздушной тревоги в Винницкой, Харьковской и Донбассе.Отбой воздушной тревоги Черкасской области.Движение БПЛА типа "Шахед" в направлении юга Одесщины, говорят в Воздушных силах ВСУ.В Кировоградской области объявили отбой воздушной тревоги.В Воздушных силах отметили, что Хмельницкая и Черкасская области под угрозой применения вражеских ударных БПЛА.Воздушные силы предупредили: "Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении!"Для Черкасской области объявили воздушную тревогу.БПЛА двигаются из Кировоградщины в направлении Винницкой области. Для Винницкой области была объявлена воздушная тревога.Воздушные силы заявили, что очередная группа "Шахедов" идет на Очаков.Мониторинговые каналы пишут о работе ПВО в Херсонской области.Очередная группа ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесчины (Черноморск, Одесса, Южное, Коблево).Воздушные силы: "Очаков – вражеские БПЛА приближаются с Черного моря".В Одесской области работает ПВО, сообщили в Силах обороны Юга Украины.Ударные БПЛА в Кировоградской области двигаются в северо-западном направлении.Воздушные силы уточнили направление движения "Шахедов", которые выпустили с акватории Черного моря, – это Черноморск, Южное, Коблево Одесской области.В Кировоградской ОВА сообщили о воздушной тревоге.Под угрозой ударов беспилотников оказалась Кировоградщина. В Воздушных силах уточнили, что "Шахеды" находятся в Николаевской области и двигаются в направлении Кировоградской области.Местные власти Одесской области призвали жителей Белгород-Днестровского и Одесского районов находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.Воздушные силы: "Движение новой группы ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесчины".В Одесской области возникла угроза ударов "Шахедами".Воздушные силы предупредили о движении БПЛА типа "Shahed" из Херсонской области в направлении Николаевской области.В Николаевской области раздалась воздушная тревога.В Херсонской области находятся вражеские дроны. Там объявили воздушную тревогу.

10 декабря в 18:55 россияне запустили управляемую авиационную ракету с северо-восточного направления. Воздушная тревога звучала для Черниговщины, Сумщины, Полтавщины и Харьковщины.

Впоследствии стало известно, что ракета, вероятно X-59, направлялась через Харьковщину на Полтавщину. Воздушные силы предупредили об особой опасности для Полтавы и Миргорода

Позже Воздушные силы рассказали, что ракету удалось ликвидировать.