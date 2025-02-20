На льду Киевского водохранилища нашли целый "Шахед"

На льду Киевского моря мужчина нашел целый "Шахед". Черный дрон-камикадзе кажется целым и неповрежденным, поэтому, вероятно, он из числа "локально потерянных".

Находкой в сети поделился тикток-блогер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео из соцсетей.

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На Киевщине нашли "Шахед"

Мужчина в сети сообщил, что был на Киевском водохранилище, когда заметил странный предмет на льду. Подойдя ближе, он понял, что на льду лежит целый дрон-камикадзе типа "Шахед", которыми каждую ночь Россия атакует Украину.

Визуально дрон не имеет повреждений, поэтому, вероятно, он из числа "локально потерянных", как это пишут в отчетах Воздушные силы. "Шахед" мог упасть на лед из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы или из-за окончания горючего.

Кадры с "Шахедом" на льду появились в сети 19 февраля, однако доподлинно неизвестно, когда именно человек снимал видео. Важно отметить, что человек не трогает дрон-камикадзе, а лишь обходит его стороной. Блогер также не касался дрона.

Важно! Если вы нашли подозрительный предмет – сразу звоните на горячую линию 101. Ни в коем случае не приближайтесь к взрывоопасным предметам.

Мужчина нашел "Шахед": смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика!)

Мужчина также показал дрон поближе. На кадрах видно, что корпус "Шахеда" из-за столкновения со льдом несколько треснул, но остался цел. Кроме того, остался целым и двигатель дрона-камикадзе.

Блогер показал "Шахед" с другого ракурса: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика!)

В комментариях мужчина рассказал, что все следы, которые можно увидеть на видео – принадлежат ему. Также он отметил, что не касался "Шахеда", ведь это может быть опасно. Блогер не сообщил, вызвал ли на место событий спасателей.

Стоит заметить, что за прошедшую неделю, это уже второй случай. 14 февраля мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины уже находил "Шахед" белого цвета на льду в Киевской области.

Как рассказали специалисты, граждане заметили подозрительный предмет на льду водоема – примерно в 300 метрах от берега – и сразу позвонили спасателям.

На место прибыли водолазы-саперы МРЦ ШР ГСЧС Украины. Оказалось, что это остатки беспилотного летательного аппарата "Гербера", которые не представляли опасности. Специалисты вытащили их на берег и передали соответствующим специалистам для дальнейшего исследования,

– сообщили в ГСЧС.

Дрон, который нашли на льду ранее – больше в галерее

В ночь на 20 февраля россияне также атаковали Украину дронами-камикадзе. Под массированным ударом снова оказалась Одесса, где есть повреждения гражданской и критической инфраструктуры.