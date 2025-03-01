Россия ударила "Шахедом" по больнице в Харькове: там находились лежачие больные

Оккупанты массированно обстреляли дронами Харьков. В частности, враг ударил по медучреждению в Шевченковском районе.

Почти с десяток взрывов прогремело в Харькове ночью. Россияне атаковали город "Шахедами", передает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру.

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Враг попал по медучреждению в Харькове

В прокуратуре заявили, что в Харькове произошло не менее 9 попаданий в Киевском, Шевченковском и Холодногорском районах. Были прилеты возле многоэтажек, коммерческих предприятий, магазинов, АЗС, а также возле одной из крупных больниц. На территории медучреждения вспыхнул пожар. Работники ГСЧС тушили пламя на кровле трехэтажного здания.

Из поврежденной больницы провели эвакуацию около 60 человек.

Эвакуация людей из медучреждения, куда попал дрон россиян: смотрите видео

Больных эвакуировали из больницы, пораженной дроном: смотрите видео

Как рассказал директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта журналистам, в больнице, куда попал российский "Шахед", находились хронически больные люди.

"Преимущественно, это лежачие больные. Раненых среди них, к счастью, нет. Но всех их, конечно, надо эвакуировать в другие больницы. Потому что разбиты окна, двери. Все залито водой, потому что был пожар", – объяснил Забашта.

Известно, что по некоторым другим адресам тоже возникли пожары.

Также загорелся частный дом. Предварительно, в результате обстрелов пострадали семь человек. Они получили ранения стеклом и острую реакцию на стресс.