"Шахеды" атаковали Украину на Новый год с 8 направлений: как работала ПВО

Новогодняя ночь, к сожалению, прошла не просто неспокойно – в нескольких регионах есть серьезные повреждения. В Воздушных силах рассказали, как отработала ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Как работала ПВО в новогоднюю ночь?

Атака началась с шести вечера 31 декабря и еще продолжается. Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА на 15 локациях.

В целом враг запустил 205 ударных дронов типа "Шахед", "Гербера", беспилотники других типов. "Шахедов" из общего количества было чуть больше половины – 130.

Беспилотники запускали с 8 направлений – Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, оккупированного Донецка и аннексированного Крыма (мыс Чауда и Гвардейское).

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 176 вражеских БпЛА типа "Шахед", Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Где были попадания?

Сейчас известно о последствиях в нескольких областях.