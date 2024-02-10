Румыния поднимала в небо F-16 из-за атаки "Шахедами" на Одесскую область

Российские войска в ночь на 10 февраля атаковали "Шахедами" Одесскую область. Во время этой атаки российских беспилотников на Одесскую область в Румынии поднимали истребители F-16.

Также там объявляли предупреждение для населения приграничных населенных пунктов. Об этом отмечали в румынском Министерстве национальной обороны.

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Что известно о поднятии Румынией в воздух F-16

Воздушную тревогу Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям Румынии объявила в уездах Тулча и Галац, которые граничат с Одесской областью.

Так, жителям уездов до 01:00 по местному времени разослали оповещение RO-Alert. Оно продолжалось до почти 3 ночи. В сообщении румынского Минобороны говорилось, что тревога повторилась в 05:00 и продолжалась до 06:20.

Кроме того, с военно-воздушной базы Фетешти в обоих случаях поднимали самолеты F-16 Военно-воздушных сил Турции "для выполнения поисковых миссий в национальном воздушном пространстве в этой ситуации".

В оборонном ведомстве Румынии подчеркнули, что во время тревог не зафиксировали ни одного нарушения румынского воздушного пространства. Однако, там заявили, что на всякий случай дополнительно проверяют местность в Тулче.

Министерство национальной обороны решительно осуждает атаки, осуществленные Россией на объекты и элементы гражданской инфраструктуры в украинских дунайских портах. Эти атаки являются неоправданными и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права,

– говорится в сообщении.

Польша поднимала F-16 во время массированной атаки на Украину 7 февраля

Во время вражеской атаки на Украину 7 февраля российская ракета двигалась в сторону польской границы через Львовскую область. Польше пришлось поднять в небо авиацию.

Так, она задействовала военный протокол по защите неба. Об этом сообщало Оперативное командование страны.

В ведомстве отмечали, что из-за интенсивной деятельности дальней авиации России, на фоне ракетной атаки по Украине, активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.

Напомним, что это не впервые, когда соседняя Польша поднимает в небо F-16 из-за атак россиян по Украине. В частности, 29 декабря 2023 года в Польше заявили, что воздушное пространство страны нарушила российская ракета.