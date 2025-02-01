Ночью тревогу объявляли дважды: какие последствия удара "Шахедами" по Киевской области

Ночью 1 февраля враг запустил по Украине "Шахеды". В частности, в Киевской области воздушную тревогу объявляли дважды.

Там работали силы ПВО, сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Николая Калашника. Известно о сбивании российских целей.

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Что известно о последствиях удара

Пострадавших среди гражданского населения нет. Попаданий по объектам критической инфраструктуры не зафиксировано.

В Бориспольском районе в результате падения обломков сбитой воздушной цели загорелся частный дом, пожар потушили. Также повреждены два частных дома, хозяйственные постройки и автомобиль. В домах выбиты окна, посечены фасады и кровли. На месте работали 10 спасателей и 2 единицы техники, сообщили в ГСЧС.

В Фастовском районе из-за падения обломков возник пожар складского помещения одного из предприятий площадью 30 квадратных метров. Пожар оперативно ликвидировали 15 спасателей с 4 единицами техники.

В очередной раз обращаюсь к каждому жителю области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях пока опасность не пройдет. Будьте ответственными за себя и своих близких,

– отметил Калашник.

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К слову, ночью 1 февраля россияне совершили более 10 ударов по Запорожью. Это стало самой массированной атакой за последнее время, вспыхнуло несколько пожаров. Поврежден объект инфраструктуры, многоэтажный и частные дома, учебное заведение, машины, автомойка и частные гаражи.