Россия запустила "Шахеды" с Курщины и оккупированных территорий: где сейчас тревога

Враг в очередной раз запустил ударные дроны-камикадзе по Украине. В ночь на 15 мая тревога охватила несколько областей Украины.

24 Канал собирает информацию о движении "Шахедов" ночью 15 мая. Если в вашем регионе тревога – пройдите в укрытие!

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Где звучит тревога и летят "Шахеды" ночью 15 мая