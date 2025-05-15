Россия запустила "Шахеды" с Курщины и оккупированных территорий: где сейчас тревога
Враг в очередной раз запустил ударные дроны-камикадзе по Украине. В ночь на 15 мая тревога охватила несколько областей Украины.
24 Канал собирает информацию о движении "Шахедов" ночью 15 мая. Если в вашем регионе тревога – пройдите в укрытие!
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Где звучит тревога и летят "Шахеды" ночью 15 мая
Новая группа "Шахедов" с Луганщины на Харьковщину. Новая группа "Шахедов" из Курской области на Сумщину. Вражеские ударные БпЛА из Курской области на север Сумщины. Вечером 14 мая мониторинговые каналы время от времени писали о возможных пусках "Шахедов". Но сами же позже опровергали эту информацию. ВС официально подтвердили пуск БпЛА только в полночь 15 мая.
Где сейчас тревога в Украине
Дроны летят и с оккупированных территорий
ВС о движении "Шахедов"
Новая группа "Шахедов" с Луганщины на Харьковщину.
Новая группа "Шахедов" из Курской области на Сумщину.
Вражеские ударные БпЛА из Курской области на север Сумщины.
Вечером 14 мая мониторинговые каналы время от времени писали о возможных пусках "Шахедов". Но сами же позже опровергали эту информацию.
ВС официально подтвердили пуск БпЛА только в полночь 15 мая.