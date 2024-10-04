Россияне запустили "Шахеды": каким регионам угрожают ударные дроны

4 октября 2024, 23:23
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Автор: Ирина Чеботникова

Как это часто бывает, враг запустил "Шахеды" одновременно с ракетами. 24 Канал расскажет, где летят беспилотники-камикадзе в ночь на 5 октября.

Вражеские дроны начали свое движение около одиннадцати вечера 4 октября. До этого оккупанты обстреляли крылатыми ракетами Николаев, а УАБами – Запорожье.

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Где сейчас летят "Шахеды"

23:52, 04 октября

Группа ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевщины.

23:48, 04 октября

Дрон на Миргород.

23:39, 04 октября

Ударный дрон на Сумы.

23:37, 04 октября

Скоростная цель через Сумщину на Полтавщину – ВС.

23:18, 04 октября

Где сейчас тревога

23:09, 04 октября

Херсонская, Николаевская области – угроза ударных БпЛА.

23:01, 04 октября

Ударный БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.

22:47, 04 октября

Сумщина – угроза ударных БпЛА.