Россияне запустили "Шахеды": каким регионам угрожают ударные дроны

Как это часто бывает, враг запустил "Шахеды" одновременно с ракетами. 24 Канал расскажет, где летят беспилотники-камикадзе в ночь на 5 октября.

Вражеские дроны начали свое движение около одиннадцати вечера 4 октября. До этого оккупанты обстреляли крылатыми ракетами Николаев, а УАБами – Запорожье.

Смотрите также "Это не мои проблемы, я не парюсь": Лукашенко признал пролет "Шахедов" над Беларусью

Где сейчас летят "Шахеды"