Россияне запустили "Шахеды": каким регионам угрожают ударные дроны
Как это часто бывает, враг запустил "Шахеды" одновременно с ракетами. 24 Канал расскажет, где летят беспилотники-камикадзе в ночь на 5 октября.
Вражеские дроны начали свое движение около одиннадцати вечера 4 октября. До этого оккупанты обстреляли крылатыми ракетами Николаев, а УАБами – Запорожье.
Смотрите также "Это не мои проблемы, я не парюсь": Лукашенко признал пролет "Шахедов" над Беларусью
Где сейчас летят "Шахеды"
Группа ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевщины. Дрон на Миргород. Ударный дрон на Сумы. Скоростная цель через Сумщину на Полтавщину – ВС. Херсонская, Николаевская области – угроза ударных БпЛА. Ударный БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину. Сумщина – угроза ударных БпЛА.
Где сейчас тревога
Группа ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевщины.
Дрон на Миргород.
Ударный дрон на Сумы.
Скоростная цель через Сумщину на Полтавщину – ВС.
Херсонская, Николаевская области – угроза ударных БпЛА.
Ударный БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.
Сумщина – угроза ударных БпЛА.