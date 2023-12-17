"Шахед" взорвался в жилом квартале: каковы последствия российского обстрела Одесщины
Третий раз за неделю российские захватчики атаковали Одесщину ударными беспилотниками. К сожалению, без жертв не обошлось. Вражеский дрон взорвался в жилом квартале.
О страшных последствиях российской атаки рассказали в ОВА, Силах обороны Юга и ГСЧС. Погиб мужчина, передает 24 Канал.
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Взрывная волна была очень мощной
Этой ночью Силы ПВО сбили в Одесской области 9 российских дронов. Впрочем, один из сбитых "Шахедов" упал в жилом квартале в Одесском районе и взорвался.
Произошло разрушение с последующим возгоранием жилых частных домов и складского помещения частного спортивного учреждения,
– рассказал начальник ОВА Олег Кипер.
Спасатели более 4 часов ликвидировали последствия вражеской атаки.
Произошло разрушение 3 одноэтажных жилых домов, 2 из которых пылали. На месте обнаружен погибший мужчина,
– сообщили в ГСЧС.
Добавили, что также произошло разрушение складского помещения частного спортивного учреждения с последующим возгоранием. Его оперативно ликвидировали пожарные.
Страшные последствия российской атаки "Шахедами" / Фото ГСЧС в Одесской области
Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям рядом расположенных домов, часть из которых также получили повреждения. Последствия очередного преступления россиян уже фиксируют правоохранители.
Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга в эфире телемарафона также рассказала, что в результате падения одного из сбитых беспилотников произошел взрыв в жилом доме.
Это еще раз говорит о том, что враг направляет беспилотников таким образом, чтобы их траектория пролегала над жилыми кварталами. Есть разрушение нескольких частных домов, взрывная волна была очень мощной,
– подчеркнула Наталья Гуменюк.
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