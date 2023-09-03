Россияне атаковали "Шахедами" Одесчину: под угрозой была портовая инфраструктура, работала ПВО
Российские военные продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе. "Шахеды" били по Одесчине. Известно, что в регионе работала ПВО.
Ближе к полуночи мониторинговые каналы предупредили, что враг запустил дроны-камикадзе. А уже почти в 1 ночи воздушная тревога была объявлена в нескольких областях, предупреждая об атаке "Шахедов".
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Россияне атакуют Одесчину
3 сентября04:48 Отбой опасности. О результатах работы ПВО Воздушные силы проинформируют позже.03:33 Силы обороны Юга сообщили, что угроза дроновой атаки остается для юга Одесчины: "Силы ПВО работают! Будьте в укрытии или под защитой двух стен. Последствия боевой работы тоже могут приводить к повреждениям. Не подвергайте себя опасности, не афишируйте работу ПВО".01:43 Местные СМИ пишут, что в Одесской области раздались взрывы. Вероятно, это могла быть работа ПВО.01:40 Пишут мониторинговые каналы о работе ПВО и Сил обороны.01:23 Глава Одесской ОВА Олег Кипер обратился к жителям Измаильского района. Он попросил их находиться в укрытиях и напомнил о запрещении снимать работу ПВО.01:21 Воздушные силы подтвердили, что существует угроза жителям Измаильского района. Призвали их не покидать укрытий.01:08 Предупреждают мониторинговые каналы, дроны-камикадзе двигаются в направлении Юга Одесчины. Позаботиться о безопасности призвали Измаильский район, Рени.00:55 В Monitor пишут, что угроза дронов-камикадзе для жителей Херсона и Николаева.00:50 Воздушная тревога была объявлена в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.00:37 Мониторинговые каналы предупреждают, что дроны-камикадзе в акватории Черного моря и двигаются в Одесскую область.
2 сентября23:42 Воздушные силы пишут о фиксации пусков нескольких групп "Шахедов" из района полигона Чауда в Крыму и Приморско-Ахтарска в России. Предупреждали о возможном распространении воздушной тревоги по вектору движения дронов-камикадзе.
Обратим внимание на то, что в последнее время враг немного изменил стратегию своих атак. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк считает, что оккупанты готовятся наносить массированные ракетные удары осенью и зимой.
Мы сейчас наблюдаем тот факт, что они фактически скапливают ракетное вооружение. Потому что всем очевидно, что последние атаки более экономные. Они выглядят довольно скромно, по сравнению с тем, как роскошествовали враги по ударам по нашей инфраструктуре,
– отметила руководитель пресс-центра.
Пока своими обстрелами враг пытается достичь четкой цели. Оккупанты стремятся найти пробелы в украинской ПВО.