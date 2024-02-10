В доме нашли 5 тел, из них 3 – дети: жуткие последствия атаки "Шахедами" по Харькову

Россия в Немышлянском районе Харькова вечером 9 февраля атаковала заправку. В результате обстрела сгорели по меньшей мере 15 жилых домов.

Ведь горючее, которое горело, потекло по улице, где в частных домах жили люди. Сгорело по меньшей мере 15 домов. Что известно о последствиях жуткого обстрела оккупантов – читайте в тексте 24 Канала.

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Какие последствия атаки по Немышлянскому району Харькова

Вечером ориентировочно в 22:44 9 февраля в Харькове прогремел взрыв. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в результате обстрела россиян "Шахедами":

есть попадания в Немышлянском районе. Там повреждена гражданская инфраструктура;

попали по кафе в Большом Бурлуке.

Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что вражеские шахеды ударили по заправке. Вследствие этого разлилось горючее, которое горело. Это и привело к возгоранию жилых домов.

Площадь пожара 3 700 квадратных метров. Эвакуированы 50 харьковчан, среди которых двое детей,

– рассказал Терехов в ночь на 10 февраля.

Впоследствии руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков сообщил, что пожар уничтожил ориентировочно 15 частных жилых домов.

Ночной пожар в Харькове / Фото Суспільне, Олега Синегубова, Накипело

Масштабы пожара в Харькове: смотрите видео

В одном доме погибли 5 человек

Утром 10 февраля глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в результате атаки дронами 15 жилых частных домов полностью сгорели.

По состоянию на 8:06 10 февраля, спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки, пожары уже локализовали.

К сожалению, погибли семь человек, из них трое – дети 4, 7 лет и 6-месячный младенец.

В одном из частных домов обнаружили тела 5 человек, среди которых 3 детей. На другом объекте – еще двое погибших,

– рассказали в ОВ.

Еще три человека получили ранения. В полиции объясняли, что у 45-летнего мужчины ожоги 1 – 2 степени. Он в больнице, как и 61-летняя женщина, которая надышалась угарным газом.

Выгорело половина улицы: какая ситуация в районе

Игорь Терехов утром 10 февраля рассказал, что в целом выгорело почти половина улицы.

Город готов предоставить жилье всем, кто в результате террористической атаки России остановился без крыши над головой. Также пострадавшим предоставляется вся необходимая помощь,

– рассказал городской голова.

По его словам, на месте удара работают все соответствующие коммунальные службы. Они разбирают завалы на пепелище.

Как выглядит сгоревшая улица утром 10 февраля / Фото Анны Черненко

Спасатели рассказали, что горело также складское помещение на площади 400 квадратных метров. На месте работало 200 спасателей и 38 единиц техники.

Из жилых домов частного сектора спасли 4 человека из них 2 детей и эвакуированы 50 человек. Пожарные предотвратили распространение пламени на жилые и другие здания,

– отметили в ГСЧС.

По их данным, сейчас они ликвидируют пожары и разбирают конструкции жилых домов.