"Мама с детьми спасались в ванной": что известно о погибшей в Харькове семье с 3 малыми детьми

В результате атаки россиян по Немышлянскому району Харькова погибло 7 мирных жителей. Жертвами врагов стали две семьи.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что пять человек погибли в одном доме. Корреспондентка 24 Канала в Харькове Анна Черненко рассказала, что известно о семье по состоянию на утро 10 февраля.

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В Харькове погибла семья с тремя детьми

В одном из частных домов обнаружили тела 5 человек, среди которых 3 детей. На другом объекте – еще двое погибших,

– написал Олег Синегубов.

Корреспондентка 24 Канала в Харькове рассказала, что в городе частично выгорела целая улица. В частности, 15 домов сгорели полностью.

Пятеро погибших, то есть целая семья, спрятались в ванной. Это мужчина, женщина и трое детей,

– рассказала Анна Черненко.

Очевидица трагедии пришла на эту улицу, потому что в одном из домов жили родители ее мужа. Наталья рассказала о семье с детьми, которую она хорошо знала.

"Здесь жила женщина с сыном, невесткой, тремя маленькими детьми. Я вообще... Я... Мы их хорошо знали", – рассказала женщина.

По словам Натальи, семья была местной. Дети были ориентировочно 8 и 5 лет, самому маленькому малышу было 7 месяцев.

Наталья рассказала о погибшей семье: смотрите видео Анны Черненко

Что говорит о гибели семьи власть и полиция

Глава Харьковской ОГА заявил, что детям 4 и 7 лет и 7 месяцев.

В одном из частных жилых домов в результате пожара погибла вся семья из 5 человек: муж с женой и трое их детей: семилетний, четырехлетний и семимесячный мальчики,

– подтвердил Олег Синегубов.

Он также сообщил, что мужчину нашли в коридоре дома, а мама с детьми пытались спастись в ванной комнате. Спасатели ищут тело самого младшего мальчика.

Начальник следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что по словам свидетелей, по звуку атаковали "Шахеды".

"Для нас это важно, потому, что наше дело – собрать все данные, сделать все экспертизы, чтобы юридически можно было доказать – Россия намеренно бьет по гражданским объектам. С юридической точки зрения – это нарушение законов и обычаев войны и за него должны отвечать как государство в целом, так и конкретные лица", – объяснил Болвинов.

В другом доме погибла пожилая пара

К сожалению, в другом доме погибла пожилая пара – 66-летний мужчина и его 65-летняя жена. Это свекор и свекровь Натальи. Женщина также объяснила, что свекор был парализован, а свекровь имела инвалидность. Они не успели выйти из горящего дома.

Наталья рассказала о свекре и свекрови: смотрите видео Анны Черненко

Трагическая ночь в Харькове

Россия атаковала Немышлянский район Харькова поздно вечером 9 февраля. Враги попали в заправку. Из-за утечки топлива вспыхнули дома на улице.

Выгорели дотла 15 домов. Работники ГСЧС спасли ориентировочно более 50 человек. В результате трагедии трое раненых:

две женщины 61 и 39 лет,

45-летний мужчина.

У мужчины ожоги 1 – 2 степени, 61-летняя женщина надышалась угарным газом.

По состоянию на 9:22 10 февраля спасатели продолжали тушить пожар.