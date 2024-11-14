В Одессе погибла женщина и есть раненые из-за атаки "Шахедами"

Оккупанты жестоко атаковали Одессу поздно вечером 14 ноября. Направив на город кучу беспилотников-камикадзе, они ранили людей и нанесли разрушения. К сожалению, известно и о погибшей.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Олега Кипера. В городе раздавалось по меньшей мере четыре взрыва.

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Что известно о погибшей и пострадавших в Одессе

В результате атаки ударными беспилотниками в Одессе погибла женщина. Ранены по меньшей мере два человека. Повреждены жилые дома, церковь, машины. На некоторых локациях возникли пожары. Также поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Вынужденно прекращена работа одной из котельных Одессы,

– написал глава ОВА.

Олег Кипер заверил, что над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы, а информацию о последствиях удара по Одессе будут дополнять.

Пока известно о повреждении гражданской инфраструктуры. Кроме Одессы, государство-територист ударило и по Одесскому району.

О последствиях атаки россиян рассказали и другие представители власти. В частности, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подтвердил, что враг ударил по жилому дому.

"Путину просто нравится воевать с гражданскими. Он не уважает никого, обычный, больной на голову террорист", – написал он.

24 Канал выражает свои соболезнования родным и близким погибшей. Россия должна ответить за преступления!