Подростки, пострадавшие во время атаки на Одессу, находятся в больнице: в каком они состоянии

Вечером 20 марта российские дроны массированно атаковали Одессу. В результате на нескольких объектах произошли пожары и пострадали трое подростков.

Сейчас дети находятся в больнице. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова председателя Одесской ОГА Олега Кипера в эфире телемарафона.

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В каком состоянии находятся раненые подростки

Масштабная атака дронов на Одессу 20 марта вызвала несколько пожаров в жилом доме, торговом центре и на территории предприятия. 70 спасателей были привлечены к ликвидации последствий обстрела. К сожалению, не обошлось без пострадавших – трое подростков получили ранения.

Как отметил Олег Кипер, состояние пострадавших детей сейчас стабильное. Они находятся под наблюдением врачей и их жизни ничего не угрожает.

Все подростки возрастом до 18 лет. Конечно, это неприятная ситуация, что трое детей являются пострадавшими. Но, пожалуй, позитив в том, что никто не погиб. Потому что Одесса действительно была под массированным обстрелом,

– отметил председатель Одесской ОГА.

В пятницу, 20 марта, российская армия запустила "Шахеды" по городу в несколько этапов. Около 30 БпЛА летели на Одессу. Враг накапливает дроны в море, откуда их удобно запускать на Одессу. На этот раз в результате атаки пострадала гражданская инфраструктура. В частности, горели торговые павильоны, дом и автосалон.

Всего с вечера 20 марта жители слышали в городе более 18 взрывов из-за атаки ударных беспилотников со стороны России.