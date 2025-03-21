Наразі діти перебувають у лікарні. Про це пише 24 Канал з посиланням на слова голови Одеської ОВА Олега Кіпера в ефірі телемарафону.

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У якому стані перебувають поранені підлітки

Масштабна атака дронів на Одесу 20 березня спричинила кілька пожеж у житловому будинку, торговому центрі та на території підприємства. 70 рятувальників було залучено до ліквідації наслідків обстрілу. На жаль, не обійшлося без постраждалих – троє підлітків дістали поранення.

Як зазначив Олег Кіпер, стан постраждалих дітей зараз стабільний. Вони знаходяться під наглядом лікарів і їхньому життю нічого не загрожує.

Всі підлітки віком до 18 років. Звичайно, це неприємна ситуація, що троє дітей є потерпілими. Але, мабуть, позитив у тому, що ніхто не загинув. Тому що Одеса дійсно була під масованим обстрілом,

– зазначив голова Одеської ОВА.

У п'ятницю, 20 березня, російська армія запустила "Шахеди" по місту в кілька етапів. Близько 30 БпЛА летіли на Одесу. Ворог накопичує дрони в морі, звідки їх зручно запускати на Одесу. Цього разу внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура. Зокрема, горіли торгові павільйони, будинок та автосалон.

Загалом із вечора 20 березня жителі чули в місті понад 18 вибухів через атаку ударних безпілотників з боку Росії.