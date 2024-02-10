В Одесской области оккупанты ударили по припортовым и гражданским объектам: детали 3 волн атаки "Шахедами"
Источник:Силы обороны Юга
Оккупанты в ночь на 10 февраля атаковали Одесскую область. Известно, что российские военные терроризировали южные регионы тремя волнами дроновых атак.
Враг атаковал Одесскую область БпЛА типа "Shahed-131/136". Зафиксированные волны атак продолжались полтора, два с половиной и снова полтора часа.
Смотрите также Ночью оккупанты ударили по Украине 31 "Шахедом": сколько сбили силы ПВО
Детали 3 волн вражеских атак на Одесскую область
В Силах обороны Юга сообщили, что первую волну враг направил по областному центру. Известно, что все 9 дронов уничтожили подразделения противовоздушной обороны.
Однако, обломки одного из сбитых БпЛА повредили техническое сооружение припортовой инфраструктуры. По данным Сил обороны Юга ранения получил один из работников предприятия. Как отметили в Одесской ОВА, мужчину госпитализировали.
По второй и третьей волне атак, то их враг направлял по припортовой инфраструктуре Подунавья. Так, здесь удалось уничтожить 12 дронов.
Однако, вражеские беспилотники попали в припортовые объекты, там ранены 3 работников. По данным Одесской ОВА, мужчины получили многочисленные осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Известно, что все они госпитализированы. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.
А также – по гражданской инфраструктуре Измаила: изуродованы технические помещения промышленных и сервисных объектов, повреждено дорожное покрытие, грузовые и легковые автомобили, в нескольких жилых домах выбиты окна, побиты фасады, крыши,
– сообщили в Силах обороны Юга.
Также на территории Измаильского района в результате атаки, падением обломков сбитого дрона вызван пожар частного дома и гаража.
Враг атаковал украинские города "Шахедами"
В Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты атаковали, применив 26 БпЛА типа Shahed-136/131. Они уточнили, что украинские Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 18 вражеских беспилотников.
Впоследствии данные уточнили Воздушные силы ВСУ и отметили, что:
- российские военные били по Украине из Балаклавы и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму и Курской области России;
- враг атаковал 31 ударным БпЛА типа Shahed-136/131;
- боевой работой ВСУ уничтожили 23 "Шахеды" в пределах Одесской и Харьковской областей.