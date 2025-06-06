После массированной атаки ночью: россияне снова запустили "Шахеды" по Украине
Враг не останавливается в своем стремлении нанести как можно больше зла Украине. Днем 6 июня Россия снова запустила ударные беспилотники, что подтвердили в ВС.
24 Канал собирает данные о том, где летят "Шахеды" днем 6 июня и каким областям угрожают. Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога!
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Где летят "Шахеды" днем 6 июня
Угроза применения врагом баллистического вооружения. КАБы в Донецкую область. Черниговская область - угроза применения врагом ударных БпЛА. Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА. Активность вражеских БпЛА на Харьковщине. Возможна работа ПВО.
Где сейчас тревога в Украине
Угроза применения врагом баллистического вооружения.
КАБы в Донецкую область.
Черниговская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.
Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.
Активность вражеских БпЛА на Харьковщине. Возможна работа ПВО.