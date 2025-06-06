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24 Канал Новости Украины После массированной атаки ночью: россияне снова запустили "Шахеды" по Украине
6 июня, 15:59
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После массированной атаки ночью: россияне снова запустили "Шахеды" по Украине

Ирина Чеботникова

Враг не останавливается в своем стремлении нанести как можно больше зла Украине. Днем 6 июня Россия снова запустила ударные беспилотники, что подтвердили в ВС.

24 Канал собирает данные о том, где летят "Шахеды" днем 6 июня и каким областям угрожают. Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога!

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Где летят "Шахеды" днем 6 июня

 

16:34, 06 июня

Угроза применения врагом баллистического вооружения.

16:29, 06 июня

Где сейчас тревога в Украине

16:27, 06 июня

КАБы в Донецкую область.

15:10, 06 июня

Черниговская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.

14:46, 06 июня

Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.

14:20, 06 июня

Активность вражеских БпЛА на Харьковщине. Возможна работа ПВО.

 