Разворачивают назад, ВСУ могли изобрести новый способ борьбы с "Шахедами": сводка Свитана

С сентября враг почти ежедневно запускает по Украине десятки дронов "Шахед" с разных направлений. Против них эффективно работают не только мобильные группы, но и новые механизмы радиоэлектронной борьбы украинского войска.

Такое мнение в ежедневной сводке для 24 Канала высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Обратите внимание Россия атаковала Украину "Шахедами" более 16 часов: в Киевской и некоторых областях была тревога

Как ВСУ работают против дронов

В ночь на 16 октября россияне запустили по Украине 136 дронов типа "Шахед".

Это показательная атака. Часть "Шахедов" использовали как разведывательные дроны, на некоторых из них уже находят камеры,

– отметил Свитан.

Воздушные Силы отчитались о сбитии 51 БпЛА. Свитан убежден, что львиную долю остальных нивелировали украинские системы РЭБ. Вероятно, в Украине появились новые системы радиоэлектронной борьбы, которые препятствуют связи дронов с российским спутником.

"Нашли новый механизм их разворачивать. Часть сталкивается с землей, а часть заходит обратно в Россию. Не исключаю, что к части беспилотников могли подключаться и наши специалисты и отводить их обратно", – предположил военный аналитик.

Он считает, что такой механизм украинские оборонцы смогут использовать и против российских ракет.

Интересно, что и Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября сообщил, что ВСУ имеют инновационные решения по работе против "Шахедов" и определенных типов ракет.

Удар по россиянам на Запорожском направлении

Враг активизировал штурмы на юге Украины. За последние дни им удалось продвинуться возле Времеевского выступления.

Россияне продвинулись на Запорожском направлении: смотрите на карте

В то же время появилось видео, как по россиянам на Запорожском направлении ВСУ отработали из Himars. Ракета с кассетной боеголовкой M30 точно накрыла российский полигон. Дальность ее до 80 километров.

На полигон выходит обычно около сотни российских оккупантов, M30 прекрасно подходит для уничтожения целой роты. После такого накрытия по меньшей мере несколько отделений врага отминусовывается,

– подчеркнул Свитан.