Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сказал 24 Каналу, что удары Сил обороны были точными и эффективными. Свидетельством этого является уменьшение массированных атак дронами-камикадзе по территории Украины.

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Серьезные потери для врага

Он также напомнил, что 2 апреля 2024 года Украина нанесла болезненный удар врагу, попав по заводу по производству "Шахедов". Он расположен на территории особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане. Это также повлияло на уменьшение интенсивности вражеских атак "Шахедами".

В Ейске, где было подтверждено попадание в полигон, с которого выпускали "Шахеды", и где хранились дроны различной модификации, также был нанесен удар по учебному центру по подготовке операторов дронов.

Понятно, что это серьезные потери для врага, ведь именно операторы, которые запускают беспилотники, являются очень ценными специалистами. Их можно сравнить со специалистами по противовоздушной обороне,

– объяснил Братчук.

Это уменьшает определенный градус напряжения, который повышается с запусками "Шахедов". Однако не стоит забывать, что на территории временно оккупированного Крыма есть по крайней мере две известные площадки, откуда "Шахеды" также запускаются.

Надеюсь, что поражения, которые были в Ейске, состоятся и в Крыму,

– подчеркнул он.

Также важным фактором уменьшения напряжения является то, что поставки дронов из Ирана в Россию сейчас вероятно не являются такими массовыми, как до недавнего времени.

На это могло повлиять напряжение, которое продолжается на Ближнем Востоке. Иран должен накапливать соответствующее вооружение. Также причина может быть во внутренних геополитических процессах, которые происходят в стране.

"Однако главный фактор – работа украинских мобильных огневых групп, которые отражают "Шахеды", а также систем противовоздушной обороны. Кроме того, попадание Сил обороны по местам скопления операторов БПЛА и хранения дронов в России", – отметил Сергей Братчук.

Обратите внимание! Украинские силы нанесли значительные потери россиянам из-за атаку по Ейску. Было ликвидировано 20 "Shahed-136"/"Герань-2", 50 "Ланцетов", 40 единиц разведывательных БпЛА ZALA Зала и 10 единиц разведывательных БпЛА SuperCam.