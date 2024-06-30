Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук сказав 24 Каналу, що удари Сил оборони були влучними та ефективними. Свідченням цього є зменшення масованих атак дронами-камікадзе по території України.

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Серйозні втрати для ворога

Він також нагадав, що 2 квітня 2024 року Україна завдала болючого удару ворогу, влучивши по заводу з виробництва "Шахедів". Він розташований на території особливої економічної зони "Алабуга" в Татарстані. Це також вплинуло на зменшення інтенсивності ворожих атак "Шахедами".

У Єйську, де було підтверджено влучання у полігон, з якого випускали "Шахеди", та де зберігалися дрони різної модифікації, також було завдано удару по навчальному центру з підготовки операторів дронів.

Зрозуміло, що це серйозні втрати для ворога, адже саме оператори, які запускають безпілотники, є дуже цінними фахівцями. Їх можна порівняти зі спеціалістами з протиповітряної оборони,

– пояснив Братчук.

Це зменшує певний градус напруги, який підвищується з запусками "Шахедів". Однак не варто забувати, що на території тимчасово окупованого Криму є принаймні два відомих майданчики, звідки "Шахеди" також запускаються.

Сподіваюсь, що ураження, які були у Єйську, відбудуться і в Криму,

– підкреслив він.

Також важливим чинником зменшення напруги є те, що постачання дронів з Ірану в Росію зараз імовірно не є таким масовим, як донедавна.

На це могла вплинути напруга, яка триває на Близькому Сході. Іран мусить накопичувати відповідне озброєння. Також причина може бути у внутрішніх геополітичних процесах, які відбуваються в країні.

"Однак головний фактор – робота українських мобільних вогневих груп, які відбивають "Шахеди", а також систем протиповітряної оборони. Крім того, влучання Сил оборони по місцях скупчення операторів БпЛА та зберігання дронів в Росії", – відзначив Сергій Братчук.

Зверніть увагу! Українські сили завдали значних втрат росіянам через атаку по Єйську. Було ліквідовано 20 "Shahed-136"/"Герань-2", 50 "Ланцетів", 40 одиниць розвідувальних БпЛА ZALA Зала та 10 одиниць розвідувальних БпЛА SuperCam.