Атака "Шахедов" и взрывы в России: хронология 1134 дня войны

06:14, 02 апреля

В Харькове ночью 2 апреля прогремела серия взрывов, город в очередной раз массированно атаковали российские беспилотники.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о пожаре в Холодногорском районе и призвал жителей быть осторожными и находиться в укрытиях.

В результате ударов БпЛА типа "Шахед" произошло попадание в частный дом. Также вспыхнули несколько зданий.

В результате вражеской атаки в Харькове пострадали 8 человек. По данным областной прокуратуры, это 4 женщины, мужчина, девочка 16 лет, несколькомесячный младенец и мальчик 7 лет.