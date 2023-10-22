Ночью россияне атаковали Хмельницкую область "Шахедами"
Источник:Хмельницкая ОВА
Российская армия ночью 22 октября атаковала Украину беспилотными летательными аппаратами типа "Шахед". В итоге стало известно, что беспилотники оккупанты также применили и по Хмельницкой области.
В регионе также работали украинские силы противовоздушной обороны. В конце концов, вражеские беспилотники нашим защитникам удалось уничтожить.
Интересно Ищут эффективную тактику: в ОК "Юг" рассказали, какой тип воздушных атак использует враг
Что известно об атаке Хмельницкой области "Шахедами"
Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин рассказал, что область снова атаковали россияне своими "Шахедами". В частности, вражеские обстрелы успешно отбивали украинские военные.
Пока данных пострадавших, повреждениях объектов гражданской или критической инфраструктуры нет,
– сказал Тюрин.
Он также поблагодарил Вооруженные Силы Украины за оборону Хмельницкой области и всего нашего государства в целом.Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами
- Российские захватчики ночью 22 октября устроили комбинированную атаку Украины ракетами и беспилотниками типа "Шахед". В конце концов в Воздушных Силах рассказали, что удалось уничтожить все объекты, которые пускали оккупанты по Украине.
- В частности, в ту ночь украинские защитники неба уничтожили 4 вражеских объекта. В частности, это были 3 беспилотных летательных аппарата типа "Шахед" и 1 управляемая авиационная ракета Х-59.
- Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что вражескую ракету удалось уничтожить на территории области. Он отметил, что в общей сложности в общинах области ночь прошла без обстрелов.
- Глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что от ракетного удара также пострадал населенный пункт Константиновка в Донецкой области. В частности, туда также попала вражеская ракета, в результате чего повреждены три частных дома.
- Кроме того, враг также начал активно применять и управляемые авиационные бомбы. Так, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что за сутки по Херсонской области враг выпустил рекордное количество КАБ – 36 единиц.