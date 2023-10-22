Ночью россияне атаковали Хмельницкую область "Шахедами"

Российская армия ночью 22 октября атаковала Украину беспилотными летательными аппаратами типа "Шахед". В итоге стало известно, что беспилотники оккупанты также применили и по Хмельницкой области.

В регионе также работали украинские силы противовоздушной обороны. В конце концов, вражеские беспилотники нашим защитникам удалось уничтожить.

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Что известно об атаке Хмельницкой области "Шахедами"

Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин рассказал, что область снова атаковали россияне своими "Шахедами". В частности, вражеские обстрелы успешно отбивали украинские военные.

Пока данных пострадавших, повреждениях объектов гражданской или критической инфраструктуры нет,

– сказал Тюрин.

Он также поблагодарил Вооруженные Силы Украины за оборону Хмельницкой области и всего нашего государства в целом.

Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами

Российские захватчики ночью 22 октября устроили комбинированную атаку Украины ракетами и беспилотниками типа "Шахед". В конце концов в Воздушных Силах рассказали, что удалось уничтожить все объекты, которые пускали оккупанты по Украине.

В частности, в ту ночь украинские защитники неба уничтожили 4 вражеских объекта. В частности, это были 3 беспилотных летательных аппарата типа "Шахед" и 1 управляемая авиационная ракета Х-59.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что вражескую ракету удалось уничтожить на территории области. Он отметил, что в общей сложности в общинах области ночь прошла без обстрелов.

Глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что от ракетного удара также пострадал населенный пункт Константиновка в Донецкой области. В частности, туда также попала вражеская ракета, в результате чего повреждены три частных дома.

Кроме того, враг также начал активно применять и управляемые авиационные бомбы. Так, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что за сутки по Херсонской области враг выпустил рекордное количество КАБ – 36 единиц.