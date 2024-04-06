Не очень типично, - в ОК "Юг" назвали область, где атака "Шахедами" была "очень концентрированной"

В ночь на 6 апреля россияне ударили по Украине "Шахедами". Эта вражеская атака была не очень типичной.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга. Наталья Гуменюк отметила, что враг направил "Шахеды" с Юга, передает 24 Канал.

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Под угрозами ударов были промышленность, агропромышленность и энергетика

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Боевая работа подразделений противовоздушной обороны была довольно-таки мощной.

На этот раз очень концентрированной была атака в направлении Херсонщины, что не очень типично. Потому что это, собственно, прифронтовая область,

– отметила Наталья Гуменюк.

В то же время добавила, что понимая особенности сейчас времени года, враг атаковал сельскохозяйственные мощности Херсонщины, не давая этому региону возможности полноценно восстанавливаться после деоккупации.

К сожалению, произошло попадание в сельскохозяйственные предприятия, но, к счастью, люди не пострадали,

– подчеркнула руководитель пресс-центра.

Заметила, что боевая работа была результативной. В частности, защитники неба сбили 3 дроны в Запорожской области, 3 – в Днепропетровской, 1 – в Николаевской и 7 на Херсонщине. Добавила, что это демонстрирует географию направления движения дронов и приоритеты агрессора.

Опять же (приоритеты – 24 Канал) – промышленность, агропромышленность и энергетика были под угрозами ударов,

– подытожила Гуменюк.

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