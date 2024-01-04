Ночью Россия атаковала "Шахедами": где и сколько дронов-камикадзе сбили защитники неба

Этой ночью российские захватчики снова атаковали Украину "Шахедами". По вражеским дронам отработали Силы ПВО.

Наши защитники уничтожили все "Шахеды", которые оккупанты запустили с юго-восточного направления. Об этом информирует 24 Канал.

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Сколько "Шахедов" уничтожили ночью

В ночь на 4 января агрессор атаковал двумя ударными БПЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления.

Оба – уничтожены в Хмельницкой области,

– отметили в Воздушных силах.

С какой целью враг запустил 2 дрона