Одесская область в эпицентре атаки "Шахедов", прилет в трассу Харькова: хронология 990 дня войны

В Украине начались 990 сутки полномасштабного вторжения. Вооруженные Силы продолжают отражать накаты врага, хотя оккупанты давят по всей линии фронта

О главных событиях 9 ноября, ситуации на фронте, потери России, новости политики и российские обстрелы Украины – читайте в материале 24 Канала.

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