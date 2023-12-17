Староконстантинов – символ уничтожения "Шахедов": оккупанты ночью снова атаковали этот город

Ночью 17 декабря россияне в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Часть снова запустили на Хмельницкую область, в частности, Староконстантинов.

Этот город уже стал символом уничтожения "Шахедов", заявил в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает 24 Канал.

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Игнат отметил, что "Шахеды" обычно маневрируют по тем же маршрутам, меняя их на плюс-минус 10 – 20 километров, чтобы уменьшить вероятность уничтожения. Кстати, вражеские дроны-камикадзе направляются, как правило, на Хмельнитчину.

Мы уже знаем, что город Староконстантинов стал символом уничтожения "Шахедов". Враг тоже сегодня направил часть ударных БПЛА именно в этом направлении,

– подчеркнул спикер.

российские захватчики регулярно атакуют Хмельнитчину дронами-камикадзе. Так, "Шахед" сбили и 16 декабря.

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