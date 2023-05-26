Обладают безлимитом на "Шахеды", – военный эксперт объяснил тактику российских обстрелов

Российские оккупанты активизировали ракетные обстрелы территории Украины. Они стали чаще использовать ударные дроны-камикадзе Shahed 136/131, предположительно наладив непрерывное производство в Иране.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он отметил, что теперь россияне начали использовать определенный микс – ударные дроны-камикадзе и крылатые ракеты.

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Иран рассчитывается за российские самолеты

За одну атаку они могут выпустить десятки "Шахедов". По словам Свитана, это свидетельствует, что россияне получили определенный безлимит на производство этих беспилотников в Иране, с последующей транспортировкой по Каспийскому морю.

Скорее всего, Иран начал получать российские Су-35 и рассчитывался за них своими ударными беспилотниками. Они используются практически всюду и во всех направлениях. Их главной задачей является истощить нашу систему ПВО,

– подчеркнул военный эксперт.

Роман Свитан о последних ракетных ударах: смотреть видео

Особое внимание следует обратить на западные области Украины. Здесь нужно усиливать мобильные группы ПВО, чтобы более эффективно противостоять "Шахедам". Россияне, вероятно, нашли какие-то маршруты, чтобы обходить стационарные системы ПВО.

ПВО эффективно противостоит крылатым ракетам.

Рассвет рассказал, что наше ПВО вышло на показатель почти 100% сбития крылатых ракет. До сих пор тяжело дается противостояние с баллистическими ракетами, или с летящими по баллистической траектории. Украине не хватает ЗРК Patriot и SAMP-T, чтобы покрыть всю территорию страны.

"С-400, с которых стреляли по Днепру, целенаправленно целили по медицинским учреждениям, а в своей пропаганде говорили, что это сделала сама Украина. Единственное, что они не учли – в Украине нет на вооружении С-400", – добавил военный эксперт.

Что известно о последних ракетных ударах по Украине