Оккупанты запустили "Шахеды": какие области под угрозой

30 мая 2024, 21:21
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Вечером 30 мая оккупанты в очередной раз запустили дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в части областей объявили воздушную тревогу.

О пусках ударных беспилотников предупредили в Воздушных силах. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

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В каких областях объявили тревогу

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграмме.

22:19, 30 мая

Мониторинговые телеграм-каналы пишут, что сейчас в воздушном пространстве 2 "Шахеды":

  • один дрон на пересечении Запорожской и Днепропетровской областей,
  • второй дрон летит в направлении Харьковской области.
22:03, 30 мая

В Херсонской области прозвучал отбой воздушной тревоги.

21:26, 30 мая

Мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что вражеские беспилотники фиксируются на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

21:23, 30 мая

По состоянию на сейчас тревога объявлена в:

  • Запорожской,
  • Днепропетровской,
  • Донецкой,
  • Херсонской областях.

Тревога в Харьковской области объявлена от 15:03.


Карта тревог по состоянию на 21:20 30 мая

21:08, 30 мая

Кроме того, наблюдается и активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Поэтому есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

20:54, 30 мая

Оккупанты запустили "Шахеды"

Воздушные силы предупредили, что оккупанты запустили дроны-камикадзе типа "Шахед". Сейчас беспилотники фиксируют в направлении Запорожской области.

"Шахеды" из Запорожской области в северо-западном направлении!
– сообщили Воздушные силы.

Автор: Анжеліка Байбак