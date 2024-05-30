Оккупанты запустили "Шахеды": какие области под угрозой

Вечером 30 мая оккупанты в очередной раз запустили дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в части областей объявили воздушную тревогу.

О пусках ударных беспилотников предупредили в Воздушных силах. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Важно Россия планирует выпускать 6000 "Шахедов" в год в Алабуге, – WSJ

В каких областях объявили тревогу

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