Оккупанты запустили "Шахеды": какие области под угрозой
Вечером 30 мая оккупанты в очередной раз запустили дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в части областей объявили воздушную тревогу.
О пусках ударных беспилотников предупредили в Воздушных силах. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
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В каких областях объявили тревогуОбратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграмме.
Мониторинговые телеграм-каналы пишут, что сейчас в воздушном пространстве 2 "Шахеды": В Херсонской области прозвучал отбой воздушной тревоги. Мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что вражеские беспилотники фиксируются на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Кроме того, наблюдается и активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Поэтому есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Воздушные силы предупредили, что оккупанты запустили дроны-камикадзе типа "Шахед". Сейчас беспилотники фиксируют в направлении Запорожской области. "Шахеды" из Запорожской области в северо-западном направлении!
Оккупанты запустили "Шахеды"
– сообщили Воздушные силы.
Мониторинговые телеграм-каналы пишут, что сейчас в воздушном пространстве 2 "Шахеды":
В Херсонской области прозвучал отбой воздушной тревоги.
Мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что вражеские беспилотники фиксируются на границе Запорожской и Днепропетровской областей.
Кроме того, наблюдается и активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Поэтому есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Воздушные силы предупредили, что оккупанты запустили дроны-камикадзе типа "Шахед". Сейчас беспилотники фиксируют в направлении Запорожской области.
"Шахеды" из Запорожской области в северо-западном направлении!