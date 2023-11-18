Атака "Шахедами": В Киеве, области и Черниговской области работает ПВО
Воздушная тревога в ночь на 18 ноября была объявлена в ряде областей Украины. Россия атаковала "Шахедами". Впоследствии стало известно о работе ПВО в ряде областей.
Людей просят находиться в укрытиях гражданской защиты, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, напоминает 24 Канал.
Обратите внимание В районе Староконстантинова в Хмельницкой области прогремели взрывы: работает ПВО
Где работает ПВО
В Киевской ОВА сообщили, что в украинской столице работает ПВО. Впоследствии эту информацию подтвердил и Андрей Ермак – глава Офиса Президента. Он напомнил людям, что нельзя фотографировать или снимать на видео работу ПВО и публиковать это в соцсетях.
Не снимайте работу ПВО, которая работает по шахедам, и не отправляйте ничего в разные каналы,
– отметил Ермак.
Кроме того, предупредили о работе ПВО в Киевской и Черниговской областях. Там объявлена воздушная тревога.
Также в сети заявляли, что ПВО работает в Хмельницкой области. Взрывы слышали в районе Староконстантинова. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не было.